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〈北部〉竹東中興路內側 縣府：未禁行機車
2017-03-18
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕有民眾騎機車行經新竹縣竹東鎮中興路內側車道遭警方取締，縣府表示，該路段並沒有禁行機車，是舊標誌沒有撤除乾淨，如果用路人因此遭告發違規可申訴，縣府會協助向警方說明。
縣府交通旅遊處表示，連接竹東鎮跟新竹科學園區的中興路每到上、下班尖峰時段，騎機車通勤的用路人相當多，限制機車禁行內側車道恐造成壅塞。
警方表示，道路交通安全規則規定「機器腳踏車行駛之車道，應依標誌或標線之規定行駛」，中興路上有「內側車道，禁行機車」的禁制標誌，機車騎士應依標誌規定行駛，對違規者告發取締是依法行政。
記者實地勘查中興路沿線，的確發現好幾面「內側車道，禁行機車」的圓形禁制標誌，而且大部分的機車騎士都依標示規定騎在外側車道，只有少數為了超車偶爾騎入內側車道。
縣府交通旅遊處表示，先前標誌重整時，中興路沿線的「內側車道，禁行機車」標誌沒有撤除乾淨，才會造成機車騎士的困擾，會盡快請包商撤除。為了自身安全，也建議機車騎士非必要盡量不要騎進內側車道與汽車、貨車搶道。
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