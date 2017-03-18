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〈北部〉竹市兒藝節4/1登場 15分鐘1班接駁車

2017-03-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節四月一日到四日在樹林頭公園舉行，活動期間在新竹轉運站有接駁車可搭乘，每十五分鐘一班。

新竹市長林智堅昨天會勘場地，了解工程進度與停車場動線等，他說，今年兒童藝術節以「風的運動場」為主題，有五區大型遊具，包括彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來、乘風破浪。每種遊具都具原創性，小朋友可以在其中攀爬、搖擺、冒險、流汗。

林智堅表示，市府還將打造一架紅色飛行器，結合黑蝙蝠中隊歷史，讓孩子可以在飛機上擺出飛行員的帥氣英姿。

林智堅強調，除了運用大量鋼材、繩索，所有遊具都經結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質，也都使用合格鋼材與進行壓力測試，建構一座安全的兒童遊樂場。

林智堅表示，新竹市是全台最年輕城市，也是出生率居全台之冠的兒童城市，去年兒童藝術節吸引近廿萬人次參加，今年以新竹的風為主題，打造一座「風的運動場」，歡迎全國大小朋友一起來探索、運動、遊玩。

市府交通處長倪茂榮說，活動期間新竹轉運站有接駁車，每十五分鐘一班，樹林頭公園則提供九百五十個汽車停車格和兩千個機車停車格。

市府城市行銷處長顏章聖說，已有多家飯店業者準備推出兒藝節套裝行程，歡迎全國民眾來新竹市微旅行。

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  • 新竹市兒童藝術節今年移師樹林頭公園舉行，市長林智堅昨天場勘。 （記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節今年移師樹林頭公園舉行，市長林智堅昨天場勘。 （記者洪美秀攝）

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