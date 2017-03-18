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〈北部〉鯉魚潭水庫供水 議員爭苗栗優先
2017-03-18
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣因水情吃緊，農政單位建議第一期作休耕，苗栗縣議員劉寶鈴昨天在縣議會臨時會提案質疑三義鯉魚潭水庫大部份供應大台中民生用水，要求應優先供應苗栗縣用水，且不惜發動抗爭力爭；縣議員邱紹俊抨擊此案已講了廿年，毫無結果，要求苗縣府硬起來。縣府表示，水資源分配屬中央權責，會向水利署反映爭取。
劉寶鈴指出，目前遇枯水期間，苗栗縣通苑地區發生嚴重缺水及用水紛爭，為解決苗栗縣民用水之需，建議相關單位針對鯉魚潭水庫應優先供應苗栗縣用水民生及灌溉，其次再提供給大台中使用。她強調，此事已反映多次，要求縣府正視，不排除採抗爭表達訴求。
邱紹俊抨擊，鯉魚潭水庫土地是苗栗縣的，水卻別人用，強烈要求縣府請水利署到苗縣府召開協調會解決問題。
縣議員黃月娥說，鯉魚潭水庫水源頭在泰安鄉，部落原住民卻沒有好的水喝，要求縣府拿出魄力解決問題，協助原住民部落有水喝。
縣府：水資源權限在中央
縣府秘書長陳斌山指出，水資源權限在中央，議員們的意見，會向水利署反映，並請水利署到苗栗召開協調會研商對策。
此外，苗縣府提出「苗栗縣違章建築執行強制拆除收費自治條例」草案，引來與會多數議員炮轟反對，昨天的臨時會決議不通過。
審查此案的小組召集人林寶珠指出，原本小組成員討論採「擱置」或「撤銷」，採擱置會讓外界質疑議員們不負責任，撤銷可能縣府會再提案，決議不通過後，縣府在此任期內將不得再提此案。
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