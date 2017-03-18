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〈北部〉觀音甘泉池步道公園 竣工啟用

2017-03-18

〔記者謝武雄／觀音報導〕串聯甘泉公園、甘泉寺、白沙岬燈塔的觀音甘泉池步道公園昨竣工啟用，市長鄭文燦出席啟用儀式時表示，市府在觀音區規劃八座埤塘公園，預計一年內陸續完工，另推動電纜地下化、草漯新市鎮、新坡多功能運動中心、蓮花園休閒農業區等建設，讓觀音的生活品質更為提升。 

鄭文燦表示，甘泉池步道公園可串聯甘泉寺、甘泉公園、白沙岬燈塔，白沙岬燈塔是北台灣最大、最美燈塔，甘泉寺也規劃重新豎立石觀音像，做為觀音濱海的文化景點和地標；另外，觀音蓮花園休閒農業區也已經劃定，可以設置民宿，讓觀音的旅遊可從一日變成二日遊，讓民眾更能深度體驗觀音的美好。 

鄭文燦表示，觀音人口正逐漸成長，市府也持續觀音區的建設，也開闢道路連接青埔地區，並開發桃園科技工業園區讓高科技產業進駐，可提供更多就業機會，讓年輕人留在觀音。

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  • 觀音甘泉池步道公園啟用後，將可串聯甘泉公園、甘泉寺、白沙岬燈塔。（記者謝武雄攝）

    觀音甘泉池步道公園啟用後，將可串聯甘泉公園、甘泉寺、白沙岬燈塔。（記者謝武雄攝）

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