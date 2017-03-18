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〈北部〉全國學生美術賽 八德國中2人特優

2017-03-18

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德國中美術班參加「全國學生美術比賽」傳捷報，學生徐翊珊、呂依倢分別以主題「世界動物日」及「鬧中取靜」，在一千多件作品中脫穎而出，獲得平面設計類全國特優、水墨類全國特優。

徐翊珊 平面設計類特優

就讀美術班九年級的徐翊珊，從小就喜歡跟妹妹手做卡片、摺紙，國中考進美術班就讀，因喜歡小動物且家有牧羊犬「奧斯卡」，她希望可以用自己的畫筆，為毛小孩畫出不一樣的色彩，不斷鑽研各種繪畫技巧，去年準備報名全國學生美術比賽時，決定以全白紙雕作品「世界動物日」參賽，她將各種動物集結在作品中，細膩的手法感動評審，拿下平面設計類特優獎。

呂依倢 水墨類特優

同班的呂依倢以主題「鬧中取靜」參賽，作品描繪父親帶著女兒到市場買菜的模樣，昏暗的色系搭配令觀看者感動。呂依倢說，家中有四個小孩，從事鋁門窗工作的爸爸一肩扛起家計，看到爸爸早出晚歸很心疼，最期盼的就是與爸爸一起逛街。有感而發水墨畫創作，讓她奪得水墨類特優。

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  • 八德國中美術班徐翊珊（左三）、呂依倢（右二），同時拿下全國學生美術比賽特優。（記者鄭淑婷攝）

    八德國中美術班徐翊珊（左三）、呂依倢（右二），同時拿下全國學生美術比賽特優。（記者鄭淑婷攝）

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