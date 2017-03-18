〈北部〉6年濫倒廢棄物896噸 69人被訴
不法獲利逾8270萬元
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮、龜山、觀音、蘆竹，有四處倉庫及一處空地被不肖業者囤積與濫倒事業廢棄物，被查獲時已有滲漏嚴重污染環境，由於承租人幾乎都是「人頭」，桃園地檢署會同警方與環保單位，從人頭、文件、廢棄物比對向上追查，破獲環保犯罪集團六年來傾倒事業廢棄物達八九六噸、不法獲利逾八二七○萬元，昨天偵結起訴六十九人，包括公司環保承辦人、清除、處理業者及掮客，建請法院從重量刑並沒收、追徵犯罪所得。
16家公司及業者相互勾結
檢方查獲倉庫、空地遭違反濫倒後，指派國土保育專組主任檢察官林秀敏、檢察官陳書郁，指揮保七總隊第三大隊等單位偵辦，歷經一年四個月的跟監蒐證，傳喚近百人、比對文件流向，並結合環境鑑識技術進行廢棄物分析，追出十六家公司及業者、掮客相互勾結成為龐大的環保犯罪集團，利用合法掩飾非法以及「不開立聯單」、「不申報」等方式，違法處理廢棄物、大賺黑心錢。
棄置、掩埋於桃園、新竹縣
檢方查出，涉案的包括桃園、新竹、苗栗、高雄四縣市的電子、皮革、染整等公司，貪圖低價涉嫌從一○○到一○五年間，分別將一九三噸酸鹼廢液、一四○噸廢餾渣、十七噸銅污泥、四○○噸有機性污泥、七十三噸無機性污泥及七十三噸廢有機溶劑、廢鹼液，交給領有甲級清除許可證的「北海彎科技股份有限公司」等業者清運，北海彎負責人楊壁甄（四十七歲）等人，再轉包給男子林森泉、林大耀、張宏中等無照業者處理，分別棄置、掩埋於桃園市、新竹縣八處倉庫及土地，偵辦過程另查出多家業者未領有廢棄物處理許可文件，卻以代工、買賣等名義清除、處理事業廢棄物。
全案昨偵結依違反廢棄物清理法、刑法詐欺得利、商業會計法製作不實會計憑證、稅捐稽徵法逃漏稅捐及幫助逃漏稅捐等罪嫌起訴六十九人。
環保局表示，堆置在倉庫的廢棄物已先行查封，掩埋在空地的則開挖保存，稽查人員定期檢查，此案告一段落後將要求業者提交處置計畫，至於領有合格證照的「北海彎」等業者是否撤證，將檢視相關卷證與違法事實，如達撤證程度就會撤證。
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標題：〈北部〉6年濫倒廢棄物896噸 69人被訴
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