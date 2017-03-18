〈北部〉花蓮市營造客家聚落 李永得允支持
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國福、國慶里是撒奇萊雅族人祖居地，原稱為Sakul（茄苳樹），後來隨著漢人、客家族群移入，改稱「茄苳腳」，因位於市區邊陲，目前依舊可見客家當初屯墾與家族分布情況，市公所提出「茄苳樹客家百年屯墾情」規劃案，希望打造客家聚落風情，昨邀請行政院客委會主委李永得到場了解獲得支持。
將呈現國慶、國福里客家風情
李永得昨先參加吉安鄉「海唇情深—客庄洄瀾步道」啟用典禮，也前往花蓮幾處申請客委會補助案的地點，關心客庄移民村及客家聚落保存建設，他允諾全力協助花蓮，讓各項申請計畫順利進行；他也說，過去政府倡說國語，讓客家人少用母語，現在政府推動母語化，站在客委會立場，也鼓勵客家年輕人學習母語，探究自己族群的文化。
總經費1800萬 爭取中央補助9成
花蓮市公所爭取「茄苳樹客家百年屯墾情」規劃案，盼重現早期國福、國慶兩里信仰中心福德宮、保民宮的熱鬧風華，結合周邊形成的客庄進行整體景觀規劃，呈現先民生活記憶，並營造具在地特色及地標性的文化據點，總經費約一千八百萬元，爭取由客委會補助九成，地方自籌一成，預計分兩期工程施作。
花蓮市長魏嘉賢說，規劃案以中山路一段為軸心，由北到南施作步道、整修周邊景觀，把客家信仰中心包括慈懿道院、福德宮、保民宮與慈濟醫院等予以串連，提升居民生活品質，也營造友善學校及醫院的環境，第一期工程以福德宮周邊環境營造為主，第二期工程延伸至保民宮。
立委蕭美琴辦公室執行長陳志強說，該案自前市長田智宣開始爭取，透過立委蕭美琴及國慶里長蔡貴宗、市代李振瑋等協調，促成國產署等單位與福德宮辦理土地租約，將廟宇早期成立時因為不明法規，導致佔用國有地的問題解套。
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