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〈北部〉宜縣首件BOT飯店 4月試營運

2017-03-18

宜蘭首個國際連鎖飯店品牌

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「促進民間參與公共建設」，多無疾而終；經過多年努力，員山公園溫泉會館（宜蘭力麗威斯汀渡假酒店）將在四月試營運，是宜縣首件以ＢＯＴ方式完成的觀光飯店；縣府表示，宜縣列管的促參案件有十五件，七件已簽約、八件在評估中，以往促參案失敗，有些是為了「衝業績」，財務考核不夠嚴謹。

力麗威斯汀酒店 特許年限50年

員山公園溫泉會館現址，前身是陸軍八○四醫院用地，基地面積約一．九公頃，由宜蘭力麗開發公司興建，投資金額約八．五億元。民國一○一年六月與縣府簽約，經過五年，將在四月試營運。飯店行銷公關部總監陳尤貞說，他們引進宜蘭第一個國際連鎖飯店品牌威斯汀做經營管理，成為「宜蘭力麗威斯汀渡假酒店」，品質要求很嚴格，試營運二至三個月後會正式開幕。

陳尤貞說，飯店有八十五間客套房、六間VILLA，員山公園是溫泉源頭，還保留日治時期兩口露頭井，不用挖井就有自然湧泉，泉質掛保證，飯店持續在招募人員，預計招募一百四十人左右，會有一半以上是宜蘭在地員工。

宜蘭縣政府工商旅遊處副處長池騰聯說，「力麗威斯汀渡假酒店」是宜蘭第一件以ＢＯＴ方式完成的觀光飯店，特許年限五十年，開發權利金一千萬元，且需付營業額的一．五％作為租金，全年不得低於兩百萬元。

縣府︰促參案將加重財務考核

池騰聯指出，促參案推動多年，民國九十八年，國賓飯店看好蘇花高商機，簽約（ＢＯＴ）要在南澳農場設立飯店，後來蘇花高不建，又有環評與原民法的疑慮，業者就退出市場，之後的天外天飯店ＢＯＯ案因雷曼金融風暴周轉不靈，梅花湖的ＢＯＯ飯店案也是財務問題停擺，這些都是簽約過的案件，最後無疾而終。

池騰聯坦言，招商的財務考核相當重要，但以前為了衝業績，疏忽了這個環節，縣府學習改正，在招商時加重財務評分權重，選擇體質好的廠商，許多促參案都已順利推動。

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  • 宜蘭力麗威斯汀渡假酒店將在4月試營運，是宜蘭縣第一家以BOT完成的觀光飯店。（記者游明金攝）

    宜蘭力麗威斯汀渡假酒店將在4月試營運，是宜蘭縣第一家以BOT完成的觀光飯店。（記者游明金攝）

  • 宜蘭縣政府促參列管案件

    宜蘭縣政府促參列管案件

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標題：〈北部〉宜縣首件BOT飯店 4月試營運


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