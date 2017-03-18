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〈北部〉併校後楓樹分校蓋羊舍 拚特色教學
2017-03-18
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「操場怎麼會有黑山羊！」苗栗縣通霄鎮烏眉國小楓樹分校原本是獨立的楓樹國小，後來因學生人數未達卅人，苗縣府教育處政策決定併入鄰近的烏眉國小成為分校。校方未因此氣餒，繼續發展特色教學，還在學校養羊，學生花一學期設計興建的羊舍昨天歡喜入新厝，因特色教學吸引學生就讀，人數從併校前的廿四人增加到卅一人，讓師生都感到欣慰。
「小楓和大樹真的好可愛喔，在學校就能看到！」楓樹分校的學童天真地看著在操場草地上吃草的兩頭黑山羊，面對面互動，直說學校簡直就是牧場，在教室上課就有兩頭可愛的黑山羊在操場活動，「實在太酷了」。
楓樹分校主任陳信芳說，去年有民眾在鄰近的西湖鄉發現落單在山崖邊、徬徨無助的小楓，委託給學校照顧，這學期他的朋友得知學校有一頭黑山羊，「只有一頭太孤單了」所以轉送自己飼養的黑山羊跟小楓作伴，後來由學童命名，先來學校、只有八個月大的稱作小楓，朋友轉送那頭、一歲大的名喚大樹。
「以前楓樹社區不少人家曾養羊，現在算是重溫以往的農村情懷！」陳信芳指出，由於時代變遷，養羊人家逐漸搬離，如今學校算是重現當年的社區盛況。
由於兩頭山羊太可愛，學校先在較少利用的停車場搭起棚架，讓牠們可以遮風避雨，平日就在操場上開心地曬太陽、跟學童一起玩，讓學童上學更有動力。
楓樹分校的學童課餘之際，喜歡跑到操場上跟小楓與大樹嬉戲，一邊拔起雜草餵羊，不少學童都說，好像跟家裡的狗狗互動般，相當有趣，小楓和大樹跟學童混熟了，也絲毫不怕生，小朋友跟山羊玩成一片，也成了楓樹分校特殊風景。
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