〈北部〉竹市國小課輔延到7點 半數未辦家長反彈

2017-03-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市廿九所國小，從一○四年九月全面實施課後照顧延長到晚間七點，但推行一年多來，仍有半數學校因學生參與意願低或礙於教師人力不足未開辦，引發有需求的家長反彈，認為對偏遠學校的家長尤其不便。

美意減輕負擔 市府：會再調查

市府教育處表示，國小開設課後照顧涉及教師人力及學生需求，市府美意是希望減輕雙薪家庭的負擔，課程內容以完成作業為主，不提供額外的才藝課程，可能多數家長認為需要為孩子安排另外的課程，才未選擇學校的課後照顧，會請學校再調查學生意願或提供可行的課後照顧方案。

教育處統計，新竹市國小學童共兩萬兩千多人，參加課後照顧有兩千多人，僅佔十分之一，有辦理課後照顧的國小有頂埔、舊社、關東、陽光、高峰、三民、龍山、竹蓮、北門、東園、新竹、青草湖、民富、水源、南寮等十五所。

沒有辦課後照顧的學校有東門、載熙、西門、虎林、大庄、香山、內湖、建功、朝山、南隘、港南、茄苳、大湖、科園等十四所。

家長投訴說，市府開辦課後輔導延長到晚間七點，原以為是全面實施，沒想到仍有不少學校未實施，有家長因不想讓孩子到安親班補習，想選擇留在學校寫功課，卻發現學校並沒有提供課後照顧，詢問才知是因為人數不足無法開班，讓家長很失望。

投訴家長說，既然這是好的教育政策，只要有孩子有需求就應開班，不知為何學校不開班，難道學校無法提供孩子有完成作業的安全場所嗎？

提供前提需「三好、兩自願」

教育處強調，市府提供課後照顧是以「三好、兩自願」為前提，也就是家長、學生、學校都好，但需要學生和老師有意願，無法強迫每校一定要提供課後照顧。