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〈北部〉彩色海芋季 31日起大園賞花海

2017-03-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府將於卅一日至四月九日在大園區溪海里舉辦「桃園彩色海芋季」，展出以彩色海芋為主的球根花卉，彩色海芋有紅、黃、粉紅、紫等四種顏色，加上香水百合、孤挺花，市長鄭文燦昨前往視察進度，期望能打響大園溪海花卉知名度。 

鄭文燦表示，桃園彩色海芋季將於大園溪海里舉辦，地方已向農委會申請為「大園溪海休閒農業區」，以花卉領航農業。溪海距離高鐵桃園站僅十分鐘車程，交通便利，周邊還有竹圍漁港、許厝港濕地生態公園、黑貓紀念公園等，涵蓋文化、生態、農業及休閒面向，可帶動地方發展。 

農業局長郭承泉說，桃園彩色海芋季除了展出花卉，也邀請銘傳大學公共藝術研究室教授褚瑞基媒合藝術家，布置多個大型裝置藝術，有位於花田中的大型地標「大鏟子」及「大澆水器」，也將路口公車招呼站及閒置老屋進行視覺美學意象提升，溪海國小與社區也共同參與創作四十五隻創意濕地飛鳥彩繪。

彩色海芋季會場位於大園區聖德北路八四七號周邊農田，面積約七公頃，現場種滿一萬七千株彩色海芋、一萬株香水百合、一千兩百株孤挺花，種植面積約一公頃，其他農田也種植了常見的向日葵、波斯菊等景觀綠肥。

活動將於四月一日舉行開幕式，四月四日有親子主題野餐日，主辦單位也於假日期間在機場捷運A18高鐵桃園站、A19體育園區站出口安排往返會場的接駁車。

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  • 桃園彩色海芋季，「大澆水器」裝置藝術相當醒目。（記者謝武雄攝）

    桃園彩色海芋季，「大澆水器」裝置藝術相當醒目。（記者謝武雄攝）

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彩色海芋季 31日起大園賞花海

市府將於卅一日至四月九日在大園區溪海里舉辦「桃園彩色海芋季」，展出以彩色海芋為主的球根花卉，彩色海芋有紅、黃、粉紅、紫等四種顏色，加上香水百…

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