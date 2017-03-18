| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪豆干節登場 大春捲民眾共享

2017-03-18

〔記者周敏鴻／大溪報導〕市府觀光旅遊局推出兩個週休假期的「大溪豆干節」，今天登場，將製作比一般春捲大一千倍的「豆干大春捲」，讓民眾共享分食，盼用享譽全國的大溪豆干，帶動大溪區觀光發展衝上高峰。

比一般春捲大一千倍

大溪豆干節將於十八、十九、廿五、廿六日，在大溪區中正公園登場，最大亮點就是四天的主題活動，分別為「豆干大春捲」、「豆腐大蛋糕」、「千人吃豆花」、「百人大廚神」。活動現場還有豆腐皮、豆腐乳、豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干刈包等ＤＩＹ活動，好吃又好玩。

今天推出的「豆干大春捲」，由健行科技大學餐旅管理系學生準備材料與製作，超過五公尺的春捲皮會加入豆干、素肉鬆、蔬菜與可食用的花卉金銀花，捲製成比一般春捲大上一千倍的豆干大春捲，將是難得一見。

市府觀光旅遊局人員表示，大溪豆干節原本是由地方豆食產業自行舉辦的小規模祈福活動，自一○四年起，因市府重視地區性亮點產業活動而接手擴大舉辦，希望透過有趣的主題活動與各種豆類製品的ＤＩＹ活動，讓民眾更深入認識豆干文化與豆類藝術，帶動地方觀光發展。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
彩色海芋季 31日起大園賞花海

市府將於卅一日至四月九日在大園區溪海里舉辦「桃園彩色海芋季」，展出以彩色海芋為主的球根花卉，彩色海芋有紅、黃、粉紅、紫等四種顏色，加上香水百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：〈北部〉大溪豆干節登場 大春捲民眾共享


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.