〈北部〉大溪豆干節登場 大春捲民眾共享

2017-03-18

〔記者周敏鴻／大溪報導〕市府觀光旅遊局推出兩個週休假期的「大溪豆干節」，今天登場，將製作比一般春捲大一千倍的「豆干大春捲」，讓民眾共享分食，盼用享譽全國的大溪豆干，帶動大溪區觀光發展衝上高峰。

比一般春捲大一千倍

大溪豆干節將於十八、十九、廿五、廿六日，在大溪區中正公園登場，最大亮點就是四天的主題活動，分別為「豆干大春捲」、「豆腐大蛋糕」、「千人吃豆花」、「百人大廚神」。活動現場還有豆腐皮、豆腐乳、豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干刈包等ＤＩＹ活動，好吃又好玩。

今天推出的「豆干大春捲」，由健行科技大學餐旅管理系學生準備材料與製作，超過五公尺的春捲皮會加入豆干、素肉鬆、蔬菜與可食用的花卉金銀花，捲製成比一般春捲大上一千倍的豆干大春捲，將是難得一見。

市府觀光旅遊局人員表示，大溪豆干節原本是由地方豆食產業自行舉辦的小規模祈福活動，自一○四年起，因市府重視地區性亮點產業活動而接手擴大舉辦，希望透過有趣的主題活動與各種豆類製品的ＤＩＹ活動，讓民眾更深入認識豆干文化與豆類藝術，帶動地方觀光發展。