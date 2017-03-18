〈北部〉活化橋下空間 福林里活動中心啟用

2017-03-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園區福林里市民活動中心及周邊景觀工程」昨舉行啟用儀式，這是「活化桃園區國道二號高架橋下空間」的五項工程之一，工程費達三億元；市長鄭文燦出席表示，桃園區段長達四公里，為市府向高公局租用，是空間活化典範，後續會推動台六十六線快速道路、台六十一線西濱快速道路橋下的空間活化。

提供楊梅、新屋、大園、觀音觀摩

鄭文燦說，會將桃園區國道二號高架橋下空間活化的成功經驗提供楊梅、新屋、大園、觀音等其他區公所觀摩，並參加行政院公共工程委員會「公有閒置空間活化與地區再生競賽」，讓成果被更多人看見。

五個標案中 四個已完工

國道二號高架橋下空間桃園段工程採五個標案進行，除了玉山街以東約一五○米標案未發包，另三個標案「農作田園段周邊景觀改善工程」、「樂活住宅景觀改善工程」、「鐵道溪流西段周邊景觀改善工程」都已完工，昨天啟用的是「鐵道溪流東段周邊景觀改善工程」，包含福林里市民活動中心及周邊景觀工程，興建十一座廁所、鋪面廣場、七五○米跑道、籃球場、槌球場、溜冰場、體健設施、兒童遊戲區及植栽、園燈等，全長約一公里。

鄭文燦表示，國道二號高架橋下空間改善工程完工後，可嘉惠大樹林地區七個里的一萬八千餘戶、五萬五千餘位市民；市府積極建設大樹林生活圈，包括編列七．七億元將延平路打通至大湳交流道，也辦理東門溪分流計畫，解決大樹林地區淹水困擾。

鄭文燦說，未來鐵路地下化工程完成後，桃園火車站將全面更新，打通前後站，讓大樹林地區的交通更方便；而捷運綠線將於下半年動工，福林里設有G06陽明公園站，未來前往機場、高鐵站、藝文特區都很方便，後站地區的交通可望四通八達，生活品質大幅提高，成為桃園的新亮點。