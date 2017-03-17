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〈台北都會〉免費掃墓公車 明起啟動

2017-03-17

〔記者張凱翔／台北報導〕四月四日清明節，台北市交通局於本月十八日至四月四日啟動五路免費掃墓公車，並免費提供掃具。但墓區道路狹窄，北市府實施交管，三月十八日、十九日、廿五日、廿六日及四月一日至四日，上午五時卅分至下午五時，墓區周邊道路禁止汽機車通行；依經驗，四月一日至四日為掃墓人潮高峰，建議民眾提早掃墓避開人潮。

公運處規劃免費掃墓公車，包括木柵線、崇德線、南港線、陽明山線、軍人公墓線；除軍人公墓線於上午八時至下午五時營運，班距約廿至卅分鐘外，其餘各路線上午五時卅分開始營運，班距尖峰三至五分鐘、離峰五至十分鐘，會視人潮狀況機動發車，下午五時發末班車。

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