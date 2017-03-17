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〈台北都會〉大學個申一階通過 私校表現亮眼

2017-03-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學個人申請第一階段昨天放榜，私立學校表現不俗，台北市薇閣高中今年有一二七人次通過台大科系第一階段篩選，東山高中則有一二三人次申請通過一階，有七十一名申請六校系全上的「六冠王」，延平中學今年有六十六人次通過各大醫學、牙醫學系第一階段篩選；薇閣中學一階篩選成績也是全市私校之冠。

值得一提，延平中學杜晴雯通過台大、陽明、北醫、長庚、高醫醫學系及台大財經，共六校系的一階，學業成績優異的杜晴雯，還是花式溜冰好手，去年參與在台北市舉辦「四大洲花式溜冰錦標賽」，擔任中華隊掌旗手。

杜晴雯說，從八年級開始學溜冰，「唸書唸得比較累，就會溜冰放鬆一下」，高三考完試後持續練習溜冰；她對財金、醫學都有興趣，會多看時事準備之後的第二階段複試。

薇閣高中表示，該校卅五人申請六個校系（組）全通過，卅人是五冠王，六十五人次通過各大醫學系。薇閣學生劉致豪學測七十五級分，申請台大電機、財務金融、法律、國際企業、工商管理學系和陽明醫學系六系，全數通過一階。

另外，薇閣數理資優班學生吳欣容是已停播的益智節目《百萬小學堂》陪考小學生「容容」，校方表示，她今年沒有考學測，以校內成績錄取香港中文大學、韓國延世大學。

東山高中則全校有七十一人坐上「六冠王」的寶座。東山學生陳舒銘通過台大經濟、機械工程、工商管理學系科技管理組、財金、資管系及政大法律系一階，並錄取香港中文大學三個科系。陳舒銘說，因對商業與科技有興趣，第一志願是台大工商管理學系科技管理組。

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  • 延平中學杜晴雯申請通過6校系，其中包含台大、北醫等5校醫學科系，成績相當優異。（延平中學提供）

    延平中學杜晴雯申請通過6校系，其中包含台大、北醫等5校醫學科系，成績相當優異。（延平中學提供）

  • 薇閣今年127人次通過台大第一階段篩選，35人個人申請通過6校系「六冠王」。 （薇閣高中提供）

    薇閣今年127人次通過台大第一階段篩選，35人個人申請通過6校系「六冠王」。 （薇閣高中提供）

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