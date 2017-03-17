〈台北都會〉食藥粧網路地圖增親子餐廳專區 爸媽安心選
〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接兒童節到來，台北市衛生局昨增加「Imap食藥粧網路地圖」內容，並加碼推出「親子餐廳」專區（http://imap.health.gov.tw/），公布餐飲衛生及兒童遊戲設施安全等稽查結果，宣布有七家業者不合格，而網站並附上遊戲區照片及設施檢驗報告、歸納設備種類等，讓爸媽放心溜小孩。
稽查有七家業者不合格
市長柯文哲昨表示，兒童節快到了，食藥粧網路地圖再加碼「親子餐廳」專區，爸爸、媽媽在兒童節時要帶小朋友去吃飯，可以在此尋找資訊，確保親子餐廳的遊樂設施和餐飲是合格的，這是公開透明政策在食安部門的實現。
衛生局公佈台北市內廿九家附設固定式遊戲設施餐飲業者稽查結果，其中，七家業者須限期改善，分別為無法提具檢驗合格報告的「棠朝國際有限公司（Bossmama）」、「好樣蘋果兒」、「伊莎貝拉風情館」、「Hello ! Jazz ! 親子餐廳」、「大樹先生」、「大樹先生的家」，以及檢驗報告不合格的「貝兒絲親子樂園」。
食藥處長王明理說明，不合格的七家業者須在兩個月內改善設施環境，委託專業單位進行檢驗，此外，兩個月內也不能開放使用不合格的遊戲設施；若逾期未改善，將依照「消保法」第五十八條，處以最高一百五十萬元的罰鍰，並得按次處罰。
柯文哲致詞時指出，親子餐廳專區上線，符合他的「開放政府、全民參與、公開透明」原則；柯笑稱，「事實上這對行政部門來講也是省掉很多麻煩」，因為檢查完馬上公布，少掉關說的壓力，對民眾來講也可以獲得一個最精確的資料。
柯文哲強調，食安是市民最基本的要求、民生必需品，三月份衛生局還有一系列活動，讓解決食安問題能在台北市徹底落實。
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