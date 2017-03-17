〈台北都會〉Kitty路跑衣出包 主辦單位：可全額退費

2017-03-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣三麗鷗公司授權的Kitty主題路跑活動「2017 Hello Kitty Run」，本週六將在二重疏洪道蘆洲微風運河舉行，有跑友至今尚未收到選手包，收到的則發現衣服品質差，尺寸不合，還有明顯髒污，網路一片罵聲，主辦單位坦言作業疏失，願受理全額退費。

劉先生向本報投訴說，他花了一千六百八十元報名費，沒想到跑衣車工粗糙、脫線、掉色，白色衣服袖口還有疑似發霉污漬，「Kitty運動頭帶」缺貨，令人失望。

跑友邱小姐說，跑衣比平常尺寸至少大兩碼，「跟布袋沒兩樣」；陳小姐怒斥，「主辦單位顧著賺品牌授權費，搞到這麼爛的品質」！有人因報名後遲遲未收到選手包，忍痛放棄。

台灣三麗鷗公司發布聲明指出，主辦單位「UNI-SPORTS」作業疏失，影響消費者權益，身為授權單位有監督不周之責，跑衣大量生產，品質產生落差，將重新製作並於活動結束後寄給所有參加者做為補償。