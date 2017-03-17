〈台北都會〉《城上城條款》基隆大社區出入口接主幹道 須提交改計畫

2017-03-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市知名建案城上城去年開始交屋後，居民發現唯一出入口會直接撞上麥金路機車停等區，易發生車禍與壅塞，之後經改善，基市府也訂定「城上城條款」，未來一百戶以上社區的出入口銜接主要道路，須提出交通改善計畫，否則不核發使用執照。

交通旅遊處長李綱表示，大型社區將社區道路或停車場出入口設在主要道路，建築法規未做審查，產生交通問題，才由市府出錢改善，「叫市府做，等於叫全民做。」

李綱以台北市為例，大型社區的出入口都在後方巷子，不會從忠孝東路等主要幹道出入，還有相關交通改善計畫，包括設紅綠燈、斑馬線，或人行道有蜂鳴器、反射鏡、警示燈等，減少衝擊。

李綱說，未來類似新建案要有交通改善計畫，降低對行人與主要幹道的衝擊，不配合者就不核發使用執照，已核准的舊建照則不受影響。