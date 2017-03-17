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〈台北都會〉爭訟9年 三重大同南路都更戶拆除

2017-03-17

〔記者葉冠妤、王宣晴、徐聖倫／新北報導〕新北市三重大同南路「丙區」都更案，歷經近九年訴訟爭議，新北地院昨強制執行拆屋，住戶許素華等人激烈抵抗，反鎖屋內揚言開瓦斯引爆，警消拉起水線警戒，對峙三小時後，警消破門將許女扶出屋外，執行拆屋。

原住戶鎖屋內 開瓦斯抗爭

許素華指出，世居神明會「舍人公」土地上，前廟方負責人將土地變更登記為祭祀公業舍人公，轉賣好幾手給建商，原住戶日夜飽受官司煎熬；土地盜賣爭議尚未釐清，政府卻急著站在建商那一邊，將原住戶趕出家園，居住正義何在？多年來不斷抗議、寫陳情書、甚至自學法律，引發輿論討論。

許素華強調，她要的不是安置，而是把家還給她。不只丙區，甲區也面臨迫遷，希望市府不要只是推給私權糾紛，只談安置，應協助釐清盜賣爭議。

新北市政府都市更新處表示，大同南路都更案屬土地私權爭訟，經法院判決確定，市府在一○三年已要求建商協調住戶安置，昨由新北地方法院強制執行，尊重司法判決結果。

昨天約八十名警員到場，在怪手執行拆除時，許素華將自己反鎖屋內，企圖開瓦斯玉石俱焚，由於現場傳出微弱瓦斯味，場面一度緊張，過程對峙三個小時。

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  • 新北市三重大同南路都更案原住戶情緒激動，下跪祈求神明保佑家園。（記者葉冠妤攝）

    新北市三重大同南路都更案原住戶情緒激動，下跪祈求神明保佑家園。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市三重大同南路丙區都更爭議纏訟近9年，昨天遭法院強制執行拆除。（記者葉冠妤攝）

    新北市三重大同南路丙區都更爭議纏訟近9年，昨天遭法院強制執行拆除。（記者葉冠妤攝）

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