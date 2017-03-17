〈台北都會〉基隆田寮河環狀接駁車 六月底前上路

2017-03-17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆信二路立體停車場獎勵民間投資案，新經營團隊三月一日進駐，將斥資七千多萬元，在六個月內改善老舊硬體設施、引進智能停管系統，還要接手田寮河環狀接駁專車，每週五、六、日提供免費接駁車，預計六月底前上路。

交旅處停車管理代理科長張以正指出，業者除了引進智能停管系統、無票卡系統外，也會設悠遊卡收費系統，提高停車品質。硬體改善部分，業者除了改善公廁、地坪和外牆，也將採用綠建材、水資源回收系統，回收雨水再利用。

張以正指出，信二路立體停車場有五百多個停車位，避免整修造成停車不便，業者將分層分區施工，不影響停車，在六個月內完成所有改善設施。

此外，業者將接手田寮河環狀接駁車，提供三部小巴士，在週五、六、日或連續假日前一天開始，提供免費接駁車，繞行廟口、夜市周邊停車場及田寮河兩側，方便遊客停車接駁，預計六月底前上路。