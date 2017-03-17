| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉載客量落差大 台灣好行龍宮尋寶線擬減班

2017-03-17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣好行「龍宮尋寶線」離尖峰載客量落差大，營運不佳，再加上一例一休衝擊，增加成本，客運業者向基隆市政府提出減班計畫，市府交旅處則希望維持原班次，以免惡性循環，要求業者評估需求，將協助向公路總局爭取補助。

基市府盼維持原班次 促業者評估

一例一休新制後，基隆客運已有十條跨區域路線在三月一日起漲價，基隆市區的路段未調漲，但營運狀況不太理想的T99台灣好行龍宮尋寶線則計畫減班。

台灣好行龍宮尋寶線於一○三年底正式上路，一○四年八月分為東西線，分駛於瑞芳及野柳，西線的營運狀況遠優於東線，主要也是因為遊客青睞野柳風景區，夏季七月時，一個月乘客數有三千四百多人，過了夏天，一個月乘客數剩下一、二千人；東線夏季七月還有二千四百多人，冬季一個月最低只有五百多人。

基隆客運營運管理股股長王亞弘表示，龍宮尋寶線載客情況不理想，補助款又逐年降低，加上一例一休新政策上路，增加人事成本，因此檢討調整班距，節省一些成本。

基隆客運已向市府路線審議委員會提出減班計畫，不論東西線、不分平日和例假日，夏季開十四班、冬季開八班，較原本減少二至六班。

交旅處交通管理科長黃毅維認為，減班恐影響遊客的便利性，更不願乘坐，因此，要求業者提供載客率等數據，評估需求，希望能維持原班次，協助向公路總局爭取補助。

廣告
  • 台灣好行基隆龍宮尋寶線載客率不理想。（記者盧賢秀攝）

    台灣好行基隆龍宮尋寶線載客率不理想。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
林口農會爆賄選 父涉為子撒千萬

新北市繼三峽、樹林農會傳出賄選，林口農會也爆出買票醜聞！莊錫根推子接棒 買票仍落選林口農會原理事長莊錫根因連任兩屆理事長不能再選，推派兒子莊政偉參選，莊為讓兒子順利當選理事以角逐理事長，涉嫌替陣營推舉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：〈台北都會〉載客量落差大 台灣好行龍宮尋寶線擬減班


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.