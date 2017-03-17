〈台北都會〉載客量落差大 台灣好行龍宮尋寶線擬減班

2017-03-17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣好行「龍宮尋寶線」離尖峰載客量落差大，營運不佳，再加上一例一休衝擊，增加成本，客運業者向基隆市政府提出減班計畫，市府交旅處則希望維持原班次，以免惡性循環，要求業者評估需求，將協助向公路總局爭取補助。

基市府盼維持原班次 促業者評估

一例一休新制後，基隆客運已有十條跨區域路線在三月一日起漲價，基隆市區的路段未調漲，但營運狀況不太理想的T99台灣好行龍宮尋寶線則計畫減班。

台灣好行龍宮尋寶線於一○三年底正式上路，一○四年八月分為東西線，分駛於瑞芳及野柳，西線的營運狀況遠優於東線，主要也是因為遊客青睞野柳風景區，夏季七月時，一個月乘客數有三千四百多人，過了夏天，一個月乘客數剩下一、二千人；東線夏季七月還有二千四百多人，冬季一個月最低只有五百多人。

基隆客運營運管理股股長王亞弘表示，龍宮尋寶線載客情況不理想，補助款又逐年降低，加上一例一休新政策上路，增加人事成本，因此檢討調整班距，節省一些成本。

基隆客運已向市府路線審議委員會提出減班計畫，不論東西線、不分平日和例假日，夏季開十四班、冬季開八班，較原本減少二至六班。

交旅處交通管理科長黃毅維認為，減班恐影響遊客的便利性，更不願乘坐，因此，要求業者提供載客率等數據，評估需求，希望能維持原班次，協助向公路總局爭取補助。