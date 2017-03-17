| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉幽靈污水管 民眾被溢收27年處理費

2017-03-17

〔記者郭安家／台北報導〕北市府號稱污水下水道接管率達九成，不過，民進黨市議員謝維洲、洪健益昨於士林區小北街現勘，指接獲民眾反映家裡並未接污水管線，二十七年來竟被「幽靈污水管」溢收五萬多元污水處理費，議員要求市長柯文哲重視亂象、全面清查是否還有民眾被白白收費。

衛工處副處長李志豪解釋，一九八二年北市衛生下水道使用費收費辦法規定，公告區內用戶應繳使用費，但一九八四年中央發布實施下水道法，規定實際使用戶才需繳費，導致有住戶未接管卻被收費。自二○○七年起接獲申訴案件，受理的停退數有一．一萬件，退費金額達九千一百多萬元。

陳情人張姓住戶表示，衛工處前天到家接管，發現該處沒有污水管主幹道，因此先回填再設法接管。謝維洲表示，市府號稱污水下水道接管率逾九成，其實數字美化，門牌戶數接管率僅七十五％；洪健益說，信義區接管率也只有七十三％。

衛工處表示，通常被溢收的住戶家有化糞池，市府會主動清查、儘速退費，並建議民眾檢視住家後巷、道路污水下水道人孔蓋，是否刻有「北污水」字樣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
林口農會爆賄選 父涉為子撒千萬

新北市繼三峽、樹林農會傳出賄選，林口農會也爆出買票醜聞！莊錫根推子接棒 買票仍落選林口農會原理事長莊錫根因連任兩屆理事長不能再選，推派兒子莊政偉參選，莊為讓兒子順利當選理事以角逐理事長，涉嫌替陣營推舉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：〈台北都會〉幽靈污水管 民眾被溢收27年處理費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.