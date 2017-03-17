〈台北都會〉幽靈污水管 民眾被溢收27年處理費

2017-03-17

〔記者郭安家／台北報導〕北市府號稱污水下水道接管率達九成，不過，民進黨市議員謝維洲、洪健益昨於士林區小北街現勘，指接獲民眾反映家裡並未接污水管線，二十七年來竟被「幽靈污水管」溢收五萬多元污水處理費，議員要求市長柯文哲重視亂象、全面清查是否還有民眾被白白收費。

衛工處副處長李志豪解釋，一九八二年北市衛生下水道使用費收費辦法規定，公告區內用戶應繳使用費，但一九八四年中央發布實施下水道法，規定實際使用戶才需繳費，導致有住戶未接管卻被收費。自二○○七年起接獲申訴案件，受理的停退數有一．一萬件，退費金額達九千一百多萬元。

陳情人張姓住戶表示，衛工處前天到家接管，發現該處沒有污水管主幹道，因此先回填再設法接管。謝維洲表示，市府號稱污水下水道接管率逾九成，其實數字美化，門牌戶數接管率僅七十五％；洪健益說，信義區接管率也只有七十三％。

衛工處表示，通常被溢收的住戶家有化糞池，市府會主動清查、儘速退費，並建議民眾檢視住家後巷、道路污水下水道人孔蓋，是否刻有「北污水」字樣。