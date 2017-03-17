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〈台北都會〉奧迪接手內湖環局修車廠 打造育成基地

2017-03-17

〔記者黃建豪／台北報導〕佔地二．二公頃的內湖區環保局垃圾車修車廠舊址，被北市府規劃為內科二．○計畫的「第一站」，未來五年將由國際汽車大廠奧迪打造為汽車創新育成基地。產發局昨舉行簽約記者會，公布計畫內容，但奧迪每年繳四三一一萬元地租，換算月租竟只有每坪五三九元；產發局受訪澄清，奧迪至少要提供十％空間做為新創育成使用，絕對沒有圖利廠商。

〈tag_a產發局澄清 沒圖利廠商〉

環保局垃圾車修車廠佔地二．二公頃、約六．六五萬坪，基地共有五棟大樓，去年環保局撤廠後，北市府透過公開招標引進外資進駐，由知名汽車大廠奧迪得標，契約五年，屆滿得優先再續約四年。

產發局宣布，奧迪投入資金，將對周邊進行綠美化，同時釋出約三百六十坪的空間回饋市民，包含食農創客基地、社會創新實驗室、創新論壇與新創育成空間；也會與大專院校合作，保證九成以上實習生畢業後能留下工作，以及提供每年三十萬元的獎學金。

產發局科技產業服務中心主任莊玫紅表示，環保局修車廠是透過公開招標方式，當初只有奧迪投標，對方須保證至少要有十％範圍做為創業育成基地，並繳交每年四三一一萬元的場地使用費。

產發局長林崇傑表示，內湖科技園區一年產值高達四兆元，為新竹科技園區的近四倍，但現在開發率已達九十五％，要帶動轉型，就需將位於內湖的六處市有土地（內科之心、內科產學中心、環保局修車廠、影視音園區、河濱高中預定地、瑞光市場）活化。

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  • 位於台北市內湖區的原環保局修車廠，已由奧迪進駐。（記者黃建豪攝）

    位於台北市內湖區的原環保局修車廠，已由奧迪進駐。（記者黃建豪攝）

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