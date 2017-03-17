〈台北都會〉20公有停車場 設電動汽車充電柱

2017-03-17

前北市僅145輛電動汽車

〔記者陳紜甄／台北報導〕即日起，電動車可至公有停車場充電！台北市停車管理工程處於二十處公有停車場提供四十柱充電柱，並設有停車格，駕駛電動車的民眾可優先使用充電；但目前北市僅一四五輛電動汽車，國民黨市議員徐弘庭認為，北市府要推動U-Car（電動車），第一步卻是建置充電柱，猶如「北市交通政策，就是提供停車位」般，政策缺乏通盤思考。

國民黨議員︰缺通盤思考

僑安、大安高工、中山堂與世貿公園等二十處地下停車場，皆設有充電柱。停管處表示，充電柱為交流電流三十二安培的充電系統，充電介面規格符合CNS15511-2的電動車，Nissan LEAF、BMW I3、Luxgen M7、Tesla model S或X等車種均可使用。

雖然停車場設有停車格，優先提供電動車充電，但停管處表示，停車場一旦滿場，便開放一般汽車停放，即使遇到駕駛電動車民眾有充電需求，駕駛一般車的民眾仍可停放，因「目前電動車並沒有專用法令規範，也無相關處罰」。另外，目前環保局正討論將電動車專用的停車空間，列入「宜居城市」草案。

停管處表示，一月六日已在北市松山車站、三張里與林森公園等三處停車場試辦充電。據統計，一月六日至三月十日，僅有四次充電紀錄，其中三張里兩次充電皆為Tesla。

民進黨議員︰速度不夠快

民進黨議員梁文傑對於設置充電柱給予肯定，但仍言「速度不夠快」。他並提到，電動車價格高昂，導致電動車發展過慢，建議中央應提供優惠，讓更多車廠進口電動車，普及平價電動車。

徐弘庭表示，Tesla提供的充電柱，家中需有空間放置且可拉電設置，才會購買Tesla，對於這些車主，北市公有停車場提供的充電柱，僅方便他們順路充電，造成「三張里兩次充電皆為Tesla」的情形；並質疑交通局要推動U-Car，卻僅提供充電柱與停車格，政策欠缺思考。

民眾蔡先生認為，如果充電柱普及，像是Gogoro（電動機車）充電站點多，未來考慮購買電動車。

目前北市有一四五輛電動車，停管處表示，在北市電動汽車數達一千輛前，免費提供充電，並僅收取停車費用。北市預計年底於所轄七十八處公有停車場，完成一二八柱充電柱，提供一九三個停車格位。