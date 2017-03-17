〈台北都會〉基隆小廣告又增 告發量變6倍
2017-03-17
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆違規小廣告撕不勝撕，去年仁愛區文安里長李隆進和亂貼者「開戰」，環保局加強取締下，不肖業者氣焰才稍有收斂，但近來又有故態復萌之勢，環保局告發量是去年同期六倍，市長林右昌表示，已要求環保局加強注意，清理基隆舊火車站大廳等周遭環境。
鄰近基隆廟口夜市及仁愛市場的仁五路東和大樓，街道電桿及牆面常遭人胡亂張貼違規小廣告，嚴重破壞市容，里長李隆進與志工氣到快抓狂，在臉書發文「急尋兇手」，加上去年適逢基隆建港一百三十週年，市府大力整頓環境門面，亂貼情形才有所收斂。
但民眾發現，違規小廣告近來又有增多趨勢，環保局統計，今年一到二月清除一千八百六十七件違規小廣告，比去年同期增加二百八十七件，告發五十件也是去年同期六倍，對此，環保局長賴煥紘表示，刊登廣告需符合基隆市廣告物自治條例規範，一經查獲違規就依廢棄物清理法開罰，絕不寬貸。
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