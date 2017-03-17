〈台北都會〉遏阻小廣告 新北加倍裁罰獎勵撕
2017-03-17
〔記者何玉華／新北報導〕滿街小廣告妨礙市容，新北市環保局去年底修正裁罰基準，不再以距離、張數設限，改以年度次數計算，首次違規罰款從一千兩百元提高到三千元，第二次違規開罰上限金額六千元；停話處分從首次三個月延長到六個月，第二次違規即停話至上限十二個月。
已提高罰款與停話期
環保局主任秘書程大維表示，以往裁罰參考距離，如五十公尺內發現廿張以下小廣告，裁罰行為人一千兩百元，廿張以上裁罰兩千四百元，稽查人員反映難以量距離，又要計算張數；去年底修正以年為單位，一年內首次被查獲，每張裁罰三千元，同年第二次被查獲，每張罰六千元。
環保局統計今年一、二月共裁罰二二一件，超過去年同期一○八件的兩倍；停話二九○件，也超過去年同期九十七件的兩倍。程大維指出，為落實裁處決心，要求清潔隊員在張貼熱點、時間站崗取締，而業者為躲避查緝，開始捨大馬路轉進巷弄，也改騎腳踏車或兩人一組騎機車，後座者用腳遮住車牌，躲避追查。
撕一公斤可換一份用品
除了加重裁罰，環保局昨天舉辦「制勝先撕」全民撕廣告開跑記者會，即日起至十二月卅一日，只要撕下新北市境內一公斤（A4紙張約一百張）違規紙類廣告物，可在各區清潔隊兌換一份用品，撕除量最多前三里，分別可獲得五千元至一萬元禮券。昨天記者會中也頒獎給一○五年「制勝先撕」活動前三名的汐止區北峰里長陳南海、板橋區振義里長邱三益和板橋區幸福里長吳朝錡。
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