〈台北都會〉林口農會爆賄選 父涉為子撒千萬

2017-03-17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市繼三峽、樹林農會傳出賄選，林口農會也爆出買票醜聞！

莊錫根推子接棒 買票仍落選

林口農會原理事長莊錫根因連任兩屆理事長不能再選，推派兒子莊政偉參選，莊為讓兒子順利當選理事以角逐理事長，涉嫌替陣營推舉的六名會員代表候選人，以一票兩千到一萬元不等金額行賄卅多名會員，再以一票廿萬元，行賄對手陣營四名會員代表與理事，力拱兒子順利當選理事長；莊錫根前後砸下一千多萬元，但是莊政偉最後仍敗給前鄉代會副主席汪誠一落選。

檢調約談76人 漏夜偵訊

新北地檢署檢察官陳香君昨天指揮調查局新北市調查處、新莊警分局，並由檢察官張君如、陳亭君、吳姿函、周懿君協同偵辦，搜索林口區農會、會員代表住處等共十七處，傳喚莊錫根、莊政偉及樁腳等七十名被告及六名證人到案說明，全案朝違反農會法偵辦，檢方漏夜偵訊中。

林口農會二月十八日進行會員代表選舉，選出卅二名會員代表，但莊錫根陣營推舉的會員僅有十二人當選會員代表，未能過半，莊政偉在理監事選舉中驚險過關，莊錫根忍不住向樁腳抱怨，「都花了一千多萬元，怎麼還選得不好？」最終理事長選舉，莊政偉獲四票，不敵汪誠一的五票而敗陣。

檢調調查，莊錫根為讓兒子接棒農會理事長，不但親自出馬，還透過多名樁腳至會員與會員代表、理事住家拜訪請託，除花錢買票固樁，還招待宴飲及四天三夜的花東之旅，檢調因此一口氣約談七十六人，釐清案情。

檢調將再深入追查莊錫根涉嫌買票會員人數及金額，以及莊政偉涉案程度，是否知悉父親幫他行賄固樁，全案擴大偵辦中。