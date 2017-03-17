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〈北部〉宜中楊于晨、羅高侯思筠 台大5系一階全過

2017-03-17

3國立高中 通過率逾7成

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕大學申請入學第一階段昨放榜，宜蘭縣三所國立高中宜蘭高中、羅東高中與蘭陽女中，通過率達七成以上，表現優異；宜中楊宇晨、羅高侯思筠，申請台大五個學系全獲通過，成了「台大五冠王」；不過，立志從警的侯思筠還是報考警大，以警大優先；楊宇晨則想當地理老師。

申請入學每名考生最多可填六個科系，台大最多可填五系；第一階段結果出爐，宜中學生通過率達七成二、蘭女七成七、羅高七成三；宜中有十人、蘭女七人、羅高五人申請六系全上，成了「六冠王」。

楊于晨學測七十三級分，通過台大地質科學、心理學、地理環境資源學、大氣科學及經濟學等五個科系申請；他說，第一志願是錄取地理環境資源系，成為地理老師。楊宇晨熱愛地理實察，參與營隊開啟對環境觀察的興趣，對環境產生感情，能透過自己的眼，去觀察世界的美，是非常開心的事。

楊于晨的父親是宜蘭縣政府地政處用地科長楊嘉欽，他說，父親不會干涉他的選擇，求學過程都是透過活動與營隊找出興趣，也熱愛閱讀，最近在讀雙城記，書本對人性與混亂時代的描述，印象深刻。

立志當警察的羅高學生侯思筠，學測七十三級分，申請入學第一階段放榜，六個系所全錄取，更囊括台大五冠王，包含台大歷史學系、中國文學系、人類學系、圖書資訊學系、心理學系等；不過，她說，還是一心想讀警大，已報考中央警察大學考試。

蘭陽女中的游雅茜，學測七十三級分，繁星計畫已通過陽明大學醫學系第一階段申請，昨天申請入學，又通過台北醫學大學、中國醫藥大學、馬偕大學及中山大學等四所學校醫學系，她說，目標希望成為神經內科或神經外科醫生。

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