〈北部〉學測滿級分 盧謙通過6醫學系

2017-03-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學申請入學第一階段昨公布通過名單，每人最多可填寫六個校系，花蓮高中、花蓮女中表現優異，花中有十六人次通過台大、花女也有台大十二人次，兩校各有六十二名、四十一名個人申請「六冠王」，四月起學生也將密集展開第二階段面試。

大學個人申請公布第一階段通過名單，花蓮區通過最多校系的是國立花蓮高中，總計一千零二十人次（二百七十人）通過，次之是國立花蓮女中共有九百四十人次。

其中花中有二人通過台大醫學系、醫學院二十人次（六人）、台大十六人次（十人）、頂尖的台、清、交、成、政大、台師大及醫學院總計七十八人次（四十八人）；大學個人申請每人最多可填寫六個校系，花中共有六十二名「六冠王」，突破該校歷年紀錄。

其中學測滿級分的盧謙共申請六個醫學系，全數上榜，包括台大（自費）、陽明、臺北醫學大學、長庚、高醫及輔仁大學；七十四級分的孫聖晏則通過五個醫學系，包括台大醫自費、成大、高醫、北醫及長庚醫；七十三級分的張華恩通過三個台大、三個交大，分別是台大電機、機械及資工，交大電機、資工及電子。

而花蓮高中陳宴蓁是原住民，學測五十一級分也通過二個台大（社工、戲劇）、二個政大（社會、會計）及台師大特教系，以台大為第一志願。

父親是東吳數學系老師退休，花蓮女中林黃知佳通過台大戲劇系、中山大學劇場藝術學系共六校系。熱愛演出、喜歡創作寫文章、看劇本的她，將來最想當自由的藝術工作者，未來也希望以原民文化為基礎添加新意，以吸引年輕族群青睞。

花蓮女中學生林以真也通過海洋大學食品科學系生物科技組、水產養殖系及嘉義大學、宜蘭大學共六科系，為減輕媽媽負擔，她在校努力打工賺工讀金及免費愛心便當，加上每學期約萬元的獎學金，自己付生活費及學費，盼錄取第一志願海大的水產養殖系。