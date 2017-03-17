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〈北部〉蘭女林幸蓁不放棄 6校音樂系一階過關

2017-03-17

堅持走音樂路 找回父母的支持

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「音樂是我的一切，我要做給父母看，爭取他們的認同。」大學申請入學第一階段出爐，國立蘭陽女中學生林幸蓁申請台師大等六個大學音樂系全獲通過；她說，父母原本反對她讀音樂，但她不放棄，靠著熱忱與努力讓父母看到，重新找回支持，希望以台師大為第一志願。

林幸蓁通過台灣師範大學、國立臺北教育大學、台北市立大學、東吳大學、高雄師範大學及清華大學音樂系第一階段申請；「辛苦總算有了收穫！」林幸蓁六歲開始學習鋼琴，開啟對音樂的興趣，國一確定要往音樂方面發展，專心研究曲譜及鋼琴技巧，但父母反對，認為音樂發展受限，未來會找不到工作。

在與家人衝突的情況下，林幸蓁錯過就讀羅東高中音樂班的機會，轉而到蘭陽女中就學，但因為對音樂的熱忱，她不放棄音樂這條路，每天仍堅持花四至五個小時研究樂譜，學習音樂，終於找回父母認同與支持，往音樂的道路邁進。

每天逾4小時研究樂譜

林幸蓁說，當初錯過音樂班的機會讓她非常後悔與失望，但內心非常不甘心，上高中後雖然念的不是音樂班，資源相對有限，程度也差人一大截，但她深信透過努力會有回報與收穫，在音樂這條路她並不孤單，除上網查詢資料，也求教國、高中老師精進作曲能力，同時擔任校內合唱團鋼琴伴奏，精進鋼琴技巧。

「就是要做給父母看！」林幸蓁說，音樂是她的一切，許多好朋友都是在學習音樂過程中認識，有共同的話題與興趣，也有一致的目標與理想，培養出革命情感，沒有音樂會讓她失去朋友，失去快樂，所以她更要努力，要給父母看爭取認同。

林幸蓁表示，已有十多首自己創作的譜曲，其中「給合唱團」及「貓。日常」兩首，是對合唱團團員及朋友情感的表達，未來不論當老師或音樂家，都會持續致力樂曲創作，把內心想法與情感透過音樂傳達給大家。

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  • 蘭陽女中林幸蓁申請通過台師大、國北教大、東吳大學等6大學音樂系第一階段，未來目標就讀師大音樂系，主修作曲副修鋼琴。（記者林敬倫攝）

    蘭陽女中林幸蓁申請通過台師大、國北教大、東吳大學等6大學音樂系第一階段，未來目標就讀師大音樂系，主修作曲副修鋼琴。（記者林敬倫攝）

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