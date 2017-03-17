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〈北部〉苑裡賣精華地 民赴代表會反對

2017-03-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所計畫標售位於通霄警分局苑裡分駐所旁兩百卅坪鎮有地，以籌措鎮務推動的經費，由於地處市區中心地段，引來不少批評，甚有民眾認為公所應該妥善規劃，不該賣掉精華地，赴苑裡鎮民代表會請願，希望公所審慎思考。

攤商爭取優先承租權

苑裡鎮長杜文卿表示，已邀集鎮有地上現有建築承租戶攤商召開協調會，攤商多爭取未來改建的優先承租權，但公所必須了解相關法令規定，擇日再開協調會。

杜文卿說，目前鎮有地上攤商一個月的租金每坪不到四百元，與其他市場攤販相比「非常便宜」，且原本承租戶是否擁有未來的優先承租權，必須詳細討論，不然對其他人不公平。

陳姓鎮民在鎮代會請願時，強烈反對出售這筆土地。他認為，這筆土地使用應該配合市區整體開發和市場開發建設，之前鎮公所曾說出售鎮有地的目的，是爭取日照中心、新建幼兒園等建設案配合款，但是鎮公所可以考慮另覓財源。

「不要賣是上策！」苑裡鎮代張琦享認為，公所不該輕易出售鎮有地，畢竟土地賣掉就沒了，必須有通盤考量，並提出鄰近鎮有地的菜市場改建配套措施，才能說服鎮民。

公所：籌措鎮務經費

苑裡鎮公所表示，現有幼兒園空間不敷使用，容納學生數有限，所以計畫改建，另外還有改建鎮內兩處老人文康中心作為日照中心，目前還在努力中，尚未核撥，經費預估要兩億多，若順利爭取，鎮公所必須負擔十分之一配合款，且目前房價較高，可以賣得較好價格，而該鎮有地為商業用地非市場用地，不該與菜市場改建混為一談。

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