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〈北部〉噴漆揚言毒狗 動保團體譴責

2017-03-17

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣寶山鄉之前發生毒狗案，竹東鎮光明路又有人在鐵皮圍籬上噴漆揚言毒狗，嗆聲「餵一次，毒一次」，多個動保團體在臉書發起聯合聲明，要求政府重視動物生存權，嚴懲毒狗惡行。新竹縣家畜疾病防治所表示，針對寶山鄉毒狗案，正過濾案發地點周邊監視器畫面，至於竹東鎮噴漆揚言毒狗案，由於還不到違反動保法的程度，將會前往當地加強宣導動保觀念。

這項由「黑貓犬社」發起的聯合聲明，已獲十四個團體響應，聲明中指出，毒狗事件不僅剝奪流浪動物生存空間，而且是預告傷害並執行殺害的犯罪行為，貓犬都是生命，請民意代表要求政府重視「流浪動物的生存權」，讓虐殺動物者接受生命教育以矯治錯誤觀念，防止再犯。

動保人士表示， 噴漆的恐嚇性字句，讓定時前往餵狗的愛狗人士心生畏懼，也不斷有人放鞭炮、放毒企圖消滅當地的狗，已成立追蹤小組，希望阻止憾事發生。

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  • 新竹縣竹東鎮光明路有人在鐵皮圍籬上噴漆揚言毒狗，引起動保團體的重視。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮光明路有人在鐵皮圍籬上噴漆揚言毒狗，引起動保團體的重視。（記者蔡孟尚攝）

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