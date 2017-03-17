〈北部〉標示字變大 新竹車站地下道升級
2017-03-17
〔記者洪美秀／新竹報導〕標示牌字體變大、鋪設細格柵無障礙水溝蓋，新竹火車站前、後站地下道再升級！
新鋪設水溝蓋 主線道無障礙
五十年未翻修的新竹火車站前、後站地下道，在新竹市長林智堅上任後進行大改造，一甩過去給人陰暗潮濕的印象，不僅光線明亮又具現代感，去年啟用後，每天有超過一萬人次出入，市府工務處將主線道全面鋪設細格柵無障礙水溝蓋，並放大標示字牌，讓民眾行走更安全便利。
工務處表示，整合火車站前多個地下道系統，有六個出入口，為讓民眾一眼看清方向、了解設施位置，推出「標示牌2.0升級版」，除加大字體與出口號碼，也加入YouBike場站、公共運輸工具等圖示，在各交岔口增設雙面「吊掛式」標示牌，避免民眾「走錯路」，並全面汰換老舊的混凝土水溝蓋，改成安全、美觀的現代細格柵無障礙水溝蓋。
工務處表示，舊式水溝蓋與舊地下道年份相近、材質厚重，表面已有高低不平及破損，可能讓民眾摔倒、受傷，對孩童及穿著高跟鞋的用路人都充滿危險，加上蓋孔較大，若不小心掉了鑰匙、零錢或手機，可能就滾落水溝。
市府改以新式細格柵「無障礙水溝蓋」提升安全性與地下道整體環境， 平整的接面，即使小朋友跑跑跳跳也沒問題。
地下街打通 成為熱門新景點
市長林智堅說，前、後站地下道經過「拉皮」，光線充足，指標系統更融入城市美學，兼具設計感與現代感，原本僅連接中華路通往東南街一巷，如今前可通往火車站前站、站前廣場與百貨公司地下街，後可接到新竹轉運站旁廣場，是搭車或逛街時可避開車潮與風雨的捷徑，並成為熱門打卡與婚紗照拍攝景點。
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