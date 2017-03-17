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〈北部〉新興煙害 青少年吸電子煙增多

2017-03-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部國民健康署統計，苗縣國中、高中職學生吸菸率，曾高居全國前三名，經縣衛生局多年宣導，兩年齡層都有下降，不過國中生吸菸率去年又攀升，且吸食電子煙情形趨嚴重，儼然新興「煙害」。衛生局表示，因多著重於高中職宣導，今年將以國中生拒菸及電子煙防制為重點項目。

國健署統計苗縣高中職學生吸菸率，一○○年廿五．五％為頂峰，之後降到一○三年的十％，前年升為十二．九％，去年再降為十．八％。國中生吸菸率部分，一○○年十四．六％為頂峰，之後下降到前年的三．一％，去年攀升為五．四％。

衛生局表示，縣內青少年吸菸率偏高，一○○年起結合教育處、元培科技大學及仁德醫護管理專科學校，展開防制宣導與分析調查。前年高中職吸菸率攀升，因此去年著重於高中職宣導防制，使得去年國中生吸菸率再度攀升。

衛局今年加強防制宣導

衛生局說，根據縣內於去年進行的青少年吸菸行為世代研究成果報告書顯示，青少年對於「拒菸」，大多已有正確的觀念，相信有助於今年國中生吸菸率下降。

但從一○三到一○五年，縣內國中生吸食電子煙的比率，為一．五％、二．三％、四．七％；高中職則為一．八％、四．五％、七．三％，儼然成為新興「煙害」，尤其縣內有國小高年級學童，群起揪團網購，認為「這又不是真正的菸，有什麼關係！」

衛生局指出，電子煙雖尚未納入《菸害防制法》規範，但目前國內並未核准電子煙製造、輸入或販售，故電子煙並非合法藥物或菸品，尤其食藥署於受理電子檢體中，顯示七十％含有尼古丁，也會成癮，警政單位更曾查獲電子煙摻大麻等毒品情事，會與教育處合作，持續加強校園內電子煙管理及通報。

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  • 苗縣衛生局持續香菸及電子煙品防制宣導。 （記者彭健禮攝）

    苗縣衛生局持續香菸及電子煙品防制宣導。 （記者彭健禮攝）

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