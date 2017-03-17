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〈北部〉桃園神社整修啟用 明辦音樂會

2017-03-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園忠烈祠為日治時期的桃園神社，是全台建築風貌保存最完整的神社，經市府一年多的整修，日前已對外開放，結合神社與虎頭山風景區，重新定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，將於週六上午九點卅分舉行啟用音樂會，邀請民眾參與。 

桃園神社建於一九三八年（昭和十三年），後來做為忠烈祠使用，得以完整保存，民國八十三年被內政部列為國家三級古蹟，目前為市定古蹟，近年因拜殿、本殿屋頂嚴重漏水，市府進行整修，完成屋頂防漏、銅板瓦及木籬更換，並將神社內「社務所」規劃為展覽空間及遊客中心，「管理員室」規劃為販賣部，也整修地坪、照明、鳥居，提供市民探訪古蹟的好去處。 

音樂會有桃愛樂社、西門國小俐靈太鼓、大檜溪弦樂團及烏克麗麗演奏；另有水顏木房「茶空間情境展」。

民政局局長湯蕙禎表示，藉由本次活動，讓市民了解桃園神社歷史背景及文化資產保存觀念，利用古蹟的優勢，帶動文化旅遊及深度體驗，音樂會當天，市府也與手信坊合作於現場提供日式甜點讓市民免費品嚐。

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