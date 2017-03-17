〈北部〉楊梅區農會會員代表選舉涉賄 5人交保

2017-03-17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署接獲檢舉指楊梅區農會會員代表五十九歲當選人彭錦池、六十八歲謝宏康、五十五歲陳德財、六十四歲張金煥及落選的七十五歲鄒慶祥，涉嫌在選前向會員以每票二千到四千元不等的價碼行賄，經蒐證後指揮台北市調處、桃園市調處、桃園警方搜索彭男等五人的住處，並傳訊卅四名農會會員，訊後諭知彭男等五人分別以五萬到十萬元不等交保。

彭、謝、張等三人偵訊時，坦承於今年二月間以每票二千到四千元不等的價碼，向有投票權的農會會員買票，到案的多名會員也坦承有收受彭男等五人交付的賄款。

檢方認為，彭男等人涉犯「農會法」第四十七條第一項第二款及第一款投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知彭男等五人分別以五萬到十萬元不等交保候傳，涉嫌收賄的部分會員，共繳回八萬九千元不法所得，全案持續追查中。