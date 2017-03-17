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〈北部〉涉排黑水 違章工廠驗出強酸強鹼

2017-03-17

非法處理廢棄物送辦

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局三月初接獲通報，指八德區和平路附近有不明黑色廢水排出，經過追查於十四日會同環保署北區督察大隊，在和平路五二八巷查獲一處鐵皮搭建的違章工廠，裡面堆置大量非法收受的廢棄塑膠桶，檢測結果昨天出爐，桶內殘留溶劑有強酸、強鹼反應，環保局已立即勒令停工，並移送地檢署偵辦。

環保局指出，經過連日守候，十四日趁著余姓業主與兩名同夥入廠作業時，連同北督隊、保七總隊稽查，發現一一五○個二十公升塑膠桶、五十個五十加侖塑膠桶，還有二九○袋油墨罐袋。

將比對確認是否偷排

環保局說，余姓業主涉嫌用破碎機把廢塑膠桶輾為碎片，再用篩選機清洗、分離碎片及殘留溶劑，卻沒有設置合格的廢水處理設施，稽查當下雖未發現排出廢水，但廠內貯槽有殘渣及廢液，且驗出重金屬銅、鎳，會再採集排放口的底泥分析比對，確認是否偷排。

環保局說，業者未領有廢棄物處理許可證，卻從事廢棄物處理，已依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦，並要求立即停工，專案小組除了扣留破碎機、篩選機及堆高機等設備外，也架設攝影機廿四小時監控，並通知警方加強巡邏，避免業者偷偷復工，另將擴大追查是否有不肖工廠違法委託處理廢棄物。

環保局強調，非法清理廢棄物，除了涉及一年以上、五年以下有期徒刑外，併科罰金的上限已從三百萬元提高至一千五百萬元，若民眾發現有違法傾倒掩埋廢棄物、河川污染及其他環境污染，可撥打公害陳情專線通報：0800-066666。

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  • 環保局會同環保署北區督察大隊，在八德區查獲一處違章工廠非法收受廢棄塑膠桶，且桶內殘留溶劑驗出強酸、強鹼反應。（記者陳昀翻攝）

    環保局會同環保署北區督察大隊，在八德區查獲一處違章工廠非法收受廢棄塑膠桶，且桶內殘留溶劑驗出強酸、強鹼反應。（記者陳昀翻攝）

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