〈北部〉個申一階通過6醫科 陳柏翰、張晴都想助人
〔記者陳昀、李容萍、周敏鴻／桃園報導〕大學學測個人申請第一階段結果昨天出爐，桃園市各校表現亮眼，武陵高中有四名台大五冠王和兩名醫科六冠王，復旦中學、內壢高中也各有一名台大五冠王和醫科六冠王。
個人申請第一階段，武陵高中有五九六人次通過國立大學，其中台大九十八人次、清大一三六人次、交大七十四人次、成大六十四人次，另有九十二人次通過醫科，還有五十五人通過六個校系。
中大壢中有三五八人通過，包含台大廿二人次、清大六十一人次、交大卅人次、成大廿七人次、政大十五人次、中央大學五十人次，音樂班有逾七成、廿二人通過六個校系；桃園高中台大、清大、交大、政大、成大分別有十七、四十二、十七、二十四、二十八人次通過；陽明高中有三九三人次通過國立大學，包含清大十人、交大三人、政大五人、成大六人，還有六十四人通過醫科；內壢高中有三○二人通過、十九人通過六個校系。
武陵高中李彥緯通過台大物理、電機、資工、機械、經濟系，他說，爸爸是台電研究員，因此受到啟發；吳岳凌通過台大財金、國企、會計以及工管系的企管組、科管組，她說，看學會計的表姊把咖啡店經營得有聲有色，讓她心生嚮往；林如禧將曾是駐美外交官的父親當目標，如願通過台大法律、政治系國際關係組、外文、國企、心理。
武陵高中陳柏翰通過台大、陽明、北醫、長庚、高醫等五校醫科及陽明牙醫系；張晴通過中山醫的醫學系、中國醫大的中醫學系及高醫、中國醫、中山醫、北醫的牙醫系。二人都有幫助別人的使命感。
復旦、內壢也各有1人通過
內壢高中洪芷芸通過陽明、高醫大、北醫大及長庚大學六所校系醫科；熱愛體育的李濰帆通過六所大學體育系；喜歡機器人的劉承安積極參與實務訓練，通過五所機械相關科系。
中大壢中黃宇弘通過台大歷史、哲學、戲劇、政大法律、傳播和清大人文社會學院學士班；復旦中學劉詠心通過台大、陽明、高醫大、北醫大牙醫系及陽明、北醫大醫學系；鄭亘婷通過台大外文系、法律系法學組及財經法學組、財金系、國企系與政大法律系；林峰儀通過台大工管系企管組、財金、國企、會計、經濟系，以及政大會計系，希望能在商業界一展長才。
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