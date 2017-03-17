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〈北部〉農曆3月初3帝爺生 藝人來羅東鬥熱鬧

2017-03-17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農曆三月初三是玄天上帝誕辰（帝爺生），今年適逢國曆三月三十日，羅東鎮公所將舉辦「迎熱鬧，呷拜拜」；三十日有遶境與民俗藝陣展演，四月一日在羅東鎮公所廣場、中山公園呷拜拜，預計席開七百三十桌，廿日開放訂桌，將邀請藝人黃鐙輝、狄鶯等人來鬥熱鬧。

羅東奠安宮供奉玄天上帝，是地方信仰中心，三十日「帝爺生」當天下午一點起，奠安宮邀請各寺廟陣頭在羅東鎮進行遶境，晚上在羅東中山公園廣場有民俗藝陣展演，九天民俗藝技團將在現場演出，民眾可欣賞到電音三太子、戰鼓等傳統民俗藝陣表演。

4月1日呷拜拜 開放訂桌

「迎熱鬧，呷拜拜。」羅東鎮公所訂四月一日辦桌呷拜拜，席開七百三十桌，廿日開放民眾訂桌，每桌優惠價兩千五百元，即可享用特色蘭陽美味餐，每人最多限訂三桌，請於上班時間八點到十二點、下午一點三十分到五點至公所財政課洽訂，當場繳費，額滿為止。

羅東鎮公所表示，早年羅東鎮在帝爺生當天都會擺席宴客，俗稱「羅東大拜拜」，之後一度式微，為恢復傳統人情及產業文化，讓年長羅東人找回深刻的共同記憶、讓年輕人體驗古老節慶的生活文化，鎮公所自民國九十九年主辦，已連續八年舉辦這項活動。

鎮長林姿妙說，為展現羅東人的豪氣與熱情，呷拜拜辦桌活動，也邀請影視紅星黃鐙輝、楊懷民、狄鶯、黃文星等人前來表演，讓呷拜拜也能欣賞精采節目表演，營造活動熱鬧氣氛。

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  • 農曆3月初3是玄天上帝誕辰，羅東鎮公所在國曆3月30日，將邀請知名藝人鬥熱鬧。（記者簡惠茹攝）

    農曆3月初3是玄天上帝誕辰，羅東鎮公所在國曆3月30日，將邀請知名藝人鬥熱鬧。（記者簡惠茹攝）

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