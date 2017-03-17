| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮區漁會選舉 傳選將砸百萬固樁

2017-03-17

檢調約談10餘人 訊後請回

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會基層選舉十八日登場，花蓮地檢署選前接獲疑似賄選線報，十五日大動作約談漁會代表及理、監事候選人等十餘人，雖訊後請回，但傳聞候選人砸出百萬「固樁」的賄選風聲，已引起檢調高度重視，將密切監控後續選情發展。

漁民代表行情疑喊到一票5000元

漁會選舉競爭激烈，自年後「賄聲賄影」傳聞不斷，漁民代表行情疑似已喊到一票五千元，導致今年代表及理事參選人數突破往年紀錄，會員代表候選人共計四十人，登記參選理事、監事候選人也各有十八人、八人，另三人則有意爭取理事長一職，呈現參選爆炸狀況。

距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到廿天，選戰正式進入白熱化階段，獲前總幹事王鐙億全力相挺的漁會現任秘書李凱明，雖暫居一人獨自候聘總幹事優勢，但外界仍認為選情變數多，要獲得五席理事同意遴聘不容易，必須力抗來勢洶洶現任理事長的「簡派」人馬。

花蓮地檢署因接獲漁會選舉疑似賄選線報，選前特地組成專案小組偵辦，經蒐證後認為簡姓理事參選人確有賄選嫌疑，十五日大陣仗展開搜索，約談包括漁會理、監事候選人四名、代表候選人五人及相關涉嫌人，總計十餘名。

檢調指出，線報稱花蓮區漁會簡姓理事候選人，為求順利當選，透過林姓樁腳先後交付賄款給理、監事及代表候選人，經搜索樁腳居所及展開約談後，十多人目前已暫時請回，由於賄選傳聞不斷，將全面展開選舉查察工作。

今年花蓮區漁會會員投票人數共有三千九百零六人，會員代表登記候選人數原有四十四人，經資格審查後，共有四十人爭取廿七席次，預計於十八日舉行基層改選、廿八日進行理、監事選舉；四月六日則會選出新任理事長及常務監事，並同時進行總幹事遴聘作業。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
安東青年創業基地 7月完工

市府青年事務局繼局本部三樓設置青年創業基地後，另斥資兩千八百萬元在桃園區安東街設置「安東青年創業基地」，預計今年七月完工，提供八間獨立辦公室…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮區漁會選舉 傳選將砸百萬固樁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.