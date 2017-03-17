〈北部〉花蓮區漁會選舉 傳選將砸百萬固樁

2017-03-17

檢調約談10餘人 訊後請回

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會基層選舉十八日登場，花蓮地檢署選前接獲疑似賄選線報，十五日大動作約談漁會代表及理、監事候選人等十餘人，雖訊後請回，但傳聞候選人砸出百萬「固樁」的賄選風聲，已引起檢調高度重視，將密切監控後續選情發展。

漁民代表行情疑喊到一票5000元

漁會選舉競爭激烈，自年後「賄聲賄影」傳聞不斷，漁民代表行情疑似已喊到一票五千元，導致今年代表及理事參選人數突破往年紀錄，會員代表候選人共計四十人，登記參選理事、監事候選人也各有十八人、八人，另三人則有意爭取理事長一職，呈現參選爆炸狀況。

距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到廿天，選戰正式進入白熱化階段，獲前總幹事王鐙億全力相挺的漁會現任秘書李凱明，雖暫居一人獨自候聘總幹事優勢，但外界仍認為選情變數多，要獲得五席理事同意遴聘不容易，必須力抗來勢洶洶現任理事長的「簡派」人馬。

花蓮地檢署因接獲漁會選舉疑似賄選線報，選前特地組成專案小組偵辦，經蒐證後認為簡姓理事參選人確有賄選嫌疑，十五日大陣仗展開搜索，約談包括漁會理、監事候選人四名、代表候選人五人及相關涉嫌人，總計十餘名。

檢調指出，線報稱花蓮區漁會簡姓理事候選人，為求順利當選，透過林姓樁腳先後交付賄款給理、監事及代表候選人，經搜索樁腳居所及展開約談後，十多人目前已暫時請回，由於賄選傳聞不斷，將全面展開選舉查察工作。

今年花蓮區漁會會員投票人數共有三千九百零六人，會員代表登記候選人數原有四十四人，經資格審查後，共有四十人爭取廿七席次，預計於十八日舉行基層改選、廿八日進行理、監事選舉；四月六日則會選出新任理事長及常務監事，並同時進行總幹事遴聘作業。