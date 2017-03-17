〈北部〉黑手新住民之子 通過台清交6學系
2017-03-17
〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學個人申請入學第一階段放榜。苗栗縣私立建臺高中學生連啟賢，來自「黑手」世家又是新住民之子，他通過台大、清大、交大三校電機、電子、資訊等六個頂尖理工學系，揚眉吐氣。
連啟賢於申請入學第一階段，通過台大電機工程學系、清大電機工程學系、清大資訊工程學系電子資訊組、交大電子工程學系、交大電機工程學系、交大資訊工程學系資訊工程組。
連啟賢的祖、父兩代在苗栗市開汽修廠，是俗稱的「黑手」；母親則是從中國湖南嫁來的新住民，在麵包店擔任服務員。連家雙親因忙於生計打拚，沒有太多時間陪伴兒子，但他自重自愛，認真埋首，於大學學測拿下七十二級分。
連啟賢家境並不富裕，寒暑假時，常到媽媽上班的麵包店打工。老師觀察到啟賢是個聰明的孩子，有能力翻轉家境，家訪時，請家人多多給予支持、鼓勵，強調「啟賢有朝一日，一定能光宗耀祖！」
對於通過六個頂尖理工校系，連啟賢相當開心，他以台大電機為第一志願，希望朝研發領域邁進，「讓爸爸、媽媽以後不用這麼辛苦！」
連啟賢的班導陳世明說，啟賢高一、高二的成績，文科較弱，但數理科表現優異，高三全力以赴，衝出好成績，果然揚眉吐氣。
連啟賢是個較內向、文靜的孩子，對於第二階段面試，學校表示，已於上週替學生展開面試練席，讓包括啟賢在內的孩子，都能順利錄取心中的第一志願。
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