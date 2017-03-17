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〈北部〉《大學個申一階通過》薩克斯風學6年 6校音樂系全上

2017-03-17

劉宥成：想當薩克斯風演奏家

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕大學個人申請入學第一階段放榜，新竹縣私立忠信學校劉宥成，國一就開始接觸薩克斯風，申請輔大等六校音樂系都通過 ，一心想要當薩克斯風的演奏家。

忠信學校申請六校系全過關的除了劉宥成，還有劉家瑄、葉千嫚、張廷宇、劉育君；另名學生徐意芬這次同獲台大歷史和台大日文錄取，決定跟目前就讀成大中文的姐姐一樣，走上語文的研究路。

劉家瑄去年因罹患鼻咽癌休學，今年才跟學、弟妹一起參加學測，申請六個校系第一階段都如願過關，她打算選讀私立中原大學企業管理學系。

父母經營工廠的葉千嫚從小耳濡目染，申請通過第一階段的六個校系都偏重財經、國貿、企管領域，未來想要當個會計師。

跟隨父母學土木 張廷宇選台大

張廷宇想跟隨父母腳步學土木，一口氣通過台大、交大、中興、成大土木系與台大森林環境暨資源系、清大生命科學系第一階段申請。他想當建築師，將選讀台大土木系。

自稱全家都很愛玩的劉育君申請六個校系都通過第一階段，決定選讀國立暨南大學的觀光休閒與餐旅管理系。

實驗中學蔡霖東 台大五系過關

新竹市實驗中學滿級分生蔡霖東申請台大五個系全通過第一階段，包括台大政治學系國際關係組、法律系法學組、司法組和財經法學組與清大計量財務金融系。但想就讀法律及財經相關科系的他，也可能到香港大學念經濟系。

新竹高中有十六人次通過醫學系申請，其中七十四級分的王立安申請台大、成大公費與自費及北醫、高醫等五個醫學系都獲通過第一階段，目標成為醫生的他，希望能往醫學研究努力。

滿級分林宛萱 台清交六系通過

新竹女中有八成多申請上國立大學各校系，其中醫學系有十三人次，滿級分生林宛萱申請台大電機、清大電機資訊、交大電子等六個校系都獲通過，應該會選擇台大電機系做為第一志願。

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  • 新竹縣私立忠信學校學生葉千嫚（前排左起）、劉家瑄、張廷宇和劉育君（後排左起）、劉宥成、徐意芬等6人，在個人申請大學中都通過多所校系，表現亮麗。（記者黃美珠攝）

    新竹縣私立忠信學校學生葉千嫚（前排左起）、劉家瑄、張廷宇和劉育君（後排左起）、劉宥成、徐意芬等6人，在個人申請大學中都通過多所校系，表現亮麗。（記者黃美珠攝）

  • 新竹高中王立安希望未來能從醫，通過申請的6個系中有5個系都是醫學系。 （記者洪美秀攝）

    新竹高中王立安希望未來能從醫，通過申請的6個系中有5個系都是醫學系。 （記者洪美秀攝）

  • 新竹市科學園區實驗中學滿級分蔡霖東，申請台大5個系全上，是台大五冠王。 （記者洪美秀攝）

    新竹市科學園區實驗中學滿級分蔡霖東，申請台大5個系全上，是台大五冠王。 （記者洪美秀攝）

  • 新竹女中林宛萱所填的6個系全通過第一階段申請，可望以第一志願申請入學。 （記者洪美秀攝）

    新竹女中林宛萱所填的6個系全通過第一階段申請，可望以第一志願申請入學。 （記者洪美秀攝）

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