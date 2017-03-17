〈北部〉安東青年創業基地 7月完工

2017-03-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府青年事務局繼局本部三樓設置青年創業基地後，另斥資兩千八百萬元在桃園區安東街設置「安東青年創業基地」，預計今年七月完工，提供八間獨立辦公室、容納五十二人共同工作空間及創客教室，還會設置AR/VR體驗室，將成為通訊科技產業青創基地。

方便北區青年 設有創客教室

「安東青年創業基地」佔地三四○坪，前身是警察宿舍、衛生局倉庫，因建築老舊而荒廢；青年事務局成立後，考量基地位置位於桃園區中心，從桃園火車站步行到此只要八分鐘，因此接收建物，要打造成青年創業基地，提供桃園市北區青年更好的創業服務基地。

青年事務局局長陳家濬表示，獨立辦公室面積約八坪左右，月租約為三千五百元，未來會成立評選機制，讓有潛力的青創產業進駐；至於共同工作空間則無限制，每月租金僅五百元，可使用辦公室各項設備。

他說，「安東青年創業基地」設有創客教室，內有各種機械加工設備，包含CNC工具機、雷射雕刻機、3D列印機，可讓創業者自行加工完成研發商品；另也規劃AR/VR體驗室，發展桃園「AR/VR」產業。

陳家濬說，除了青創服務，未來會和教育局合作，讓市立學校產學班學生也可使用創客教室的各項機器，以熟悉產業環境。