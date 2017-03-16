〈南部〉鯤喜灣文化季 特色風味餐開訂囉

2017-03-16

〔記者王俊忠／台南報導〕二○一七鯤喜灣樂活文化季，將於四月八、九日在南區熱鬧舉行，今年主場在鯤鯓龍山寺前廣場，由鯤鯓、喜樹與灣裡三部落聯手，推出各式新奇有趣體驗活動與精彩表演，同時延續往年普受歡迎的特色風味餐，今年採用鯤鯓在地鮮蚵、虱目魚與紅蝦等食材，減少碳足跡，即日起接受訂桌，一百五十桌額滿為止。

昨天，南區公所與市府農業局、觀旅局代表、鯤鯓龍山寺、喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿與三部落多位里長、校長、南區四位議員都出席，全力造勢。

特色風味餐總舖師由鯤鯓里長陳金江擔綱，他說，料理中的鮮蚵、虱目魚、紅蝦是在地養殖，大幅減低食材運送過程產生的碳足跡。往年風味餐每桌定價三千元，今年調高到三千五百元，保證物超所值，訂桌專線可洽南區公所二六三五四九八、喜樹圖書館二二五五一四六轉四○○或灣裡社區聯合活動中心二六二七七九九。