〈南部〉將軍木棉道開花 月底最美
〔記者楊金城／台南報導〕將軍區有七條木棉道，栽種近二千棵木棉行道樹，連白河區長譚乃澄都說將軍的木棉花比全球最美花道之一的林初埤木棉花道還漂亮。目前將軍的木棉花已逐漸綻放，三月底是最美麗的時刻；學甲蜀葵花季持續到三月底，十八日有場蜀葵花仙子走秀、禮服攝影、婚紗禮車展示會。
將軍堪稱「木棉的故鄉」，只是欠宣傳，將軍區公所將在廿五日舉辦「鐵馬將軍賞花趣」活動，邀集民眾騎單車走訪將軍木棉花道。有紅、藍兩條路線，紅線從將軍國中出發到苓子寮，藍線沿將軍溪畔，到馬沙溝再折回角帶圍。
將軍的木棉道數大、數多就是美，但美麗的背後，因木棉樹樹根破壞路面、排水溝、木棉花掉落路面對騎士造成危險，還有木棉花絮飛散惱人，都是美麗的木棉花造成的三大困擾，公所只好在區道沿線都設有警示牌提醒用路人，並派清潔隊員在花季期間清掃路面。
白河林初埤木棉道被列入全球最美的十五條花道之一，但論木棉道總長度和密集度來說，將軍區的木棉道冠居全市，有「木棉的故鄉」稱譽，將軍區公所統計全區栽種木棉樹計有一千九百七十二棵，主要分布在南一、南廿、南廿一、南廿二、南廿四、南廿七線和苓子寮，木棉道動輒一、二公里長。
最長的是將軍國中段的南廿一線，路徑筆直且近三公里長，和最負盛名的苓子寮木棉花道，最為人熟知，目前花況約三成，預估三月底盛開時一片火紅，景色迷人。
學甲蜀葵花季 週末花仙子走秀
另外，台南市生態保育學會結合婚紗公司將在十八日舉辦蜀葵花仙子走秀、婚紗攝影活動，學甲蜀葵花田主要集中在學甲光華社區，離黑面琵鷺棲地之一的學甲濕地僅相距三公里，遊客可來一趟難得的賞黑琵、看蜀葵花的生態之旅。
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