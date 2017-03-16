〈南部〉議員選區重劃 東區擬減一席

2017-03-16

市選委會規劃版本

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕台南市議會第三屆議員選舉區劃分方案，市選委會今天將舉辦公聽會，最近議員之間流傳出一份選區劃分方案及選區圖。根據該方案，東區少一席、曾文區納入大內區後增加一席，而原先傳聞可能增加一席的安南區則維持五席不變。

市選委會昨天證實該方案為市選委會所規劃的版本內容。市選委會表示，今天上午將在選委會舉辦公聽會，要討論選區劃分，總要有一個版本才可以讓大家來討論，相關選區的合併，都是根據各區地理、歷史及人口數等因素進行規劃，同時也呼應中央選委會的保障婦女參政權的意見，新選區版本的婦女保障名額，在擴大選區後，也將由原來的八席增為十席。不過，目前只是草案，公聽會後會將大家的意見併同規劃草案一併送中選會核定。

曾文納大內 增一席

根據市選委會的選區劃分草案，除東區由六席減為五席、曾文區由三席增為四席外，原永康選區的新市區劃入善化及新化合併的選區，永康區將由八席變為七席，善化與新化選區合併後原為四席，加上新市劃入而增一席變為五席。

其他各選區，北區與中西區合併，安平與南區合併，白河與新營選區合併，學甲與佳里選區合併，南關線、玉井選區及平地、山地原住民選區則維持不變。

民進黨團總召李退之表示，據了解，議員對新選區的正反意見參半，因此希望選委會的選區劃分應該更充分一點，並對外說明清楚。選區擴大，對議員的經營成本將會增加，而偏鄉地區被劃入後，能否產生議員代表也有疑義，但大選區可能有利於新興政黨較易取得席次。但是就他而言，不管選區怎麼劃，一切盡力經營就是了。

安平區、國民黨議員盧崑福則批評，台南市有卅七個行政區，六都人口最少，但行政區卻最多，現在行政區都還未合併，選區就先合併，這對市民並沒有好處，主事者若要排除異己也沒關係，但前提應是以市民的福祉為優先，要對市民有幫助才對。

無黨聯盟總召郭秀珠及新市區、無黨籍議員林慶鎮則表示，沒有意見，尊重選委會的劃分。

今天上午開公聽會

市選委會表示，今天上午十點在該會舉行的公聽會，歡迎民眾參加提供建議，公聽會也將採用網路直播方式，當日上午十點至十二點，可進入台南市選委會網站連結即可收看。

市選委會表示，現有選區已沿用卅多年，第二屆議員任期，將於明年十二月廿五日屆滿，依選罷法規定，第三屆議員選舉區若有變更，中央選舉委員會應在今年十二月廿四日前發布選舉區變更公告。