〈南部〉高中職生實彈射擊 體驗震撼感

2017-03-16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陸軍八軍團四三砲指揮部昨舉辦高中職射擊體驗，首度開放拷潭營區靶場，學生得從最基本三角瞄準學起，不少女學生打出滿靶好成績，直呼刺激。

為強化全民國防及人才招募，八軍團將在南部地區舉辦八場次「高級中等學校學生體驗射擊」，首場在四三砲指揮部仁武拷潭營區舉行，四十二名普門中學學生體驗震撼感。

四三砲指揮部少將指揮官周國健指出，跳脫以往學生上了靶場只扣扳機模式，循國軍標準訓練，從步槍射擊原理、射擊要領、歸零校正等學起，得先學會三角瞄準等再上靶場，以落實靶場紀律及射擊技能學習。