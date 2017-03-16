〈南部〉三軍五校畢典南北輪流辦 明年陸官

2017-03-16

〔記者王榮祥、涂鉅旻／綜合報導〕軍中消息傳出三軍五校聯合畢業典禮地點已定案！今年將先移回台北北投復興崗，明年再到高雄鳳山陸軍官校，往後依此順序輪流舉辦。

原主張在陸官辦較妥當的高市鳳山區立委許智傑證實曾聽聞此方案，評估可行性很高，他認為若由復興崗、陸官輪流舉辦，一次北、一次南，也算南北平衡。

國防部則表示，今年三軍五校聯合畢業典禮仍在審慎規劃中，但「在國防大學復興崗校區辦理可能性大」，主要考量可促進南北軍事校院學生，相互學習及感情交流。至於來年聯合畢業典禮，是否採「一年南、一年北」辦理？據悉，國防部有此打算，但仍在研議中。

三軍五校畢業典禮原都在北投復興崗政戰學院舉辦，民國九十七年、前總統馬英九上任後，首次移到鳳山陸官舉行，去年底傳出軍方有意移回復興崗，國防部也坦言評估中。

當時正逢台北市長柯文哲與部分綠委積極索討復興崗校地，有意闢建公共住宅！三軍五校畢典移回復興崗議題引發外界聯想，猜測軍方欲藉此打消或延緩北市府與綠委企圖。

但國防部第一時間否認，強調主要考量是陸官校慶在六月中，半個月後又要辦聯合畢典，徒增負擔；循往例在畢典前的愛國教育課程師資多在北區，若在復興崗舉辦比較方便，復興崗辦理聯合畢典（九十六年以前）經驗也豐富。

軍方補充，每年六、七月間，總統要密集前往陸官主持榮典，除龐大特勤勤務規劃，還須安排媒體採訪，畢典若返回北部舉行，將能節省一些資源。

近期軍方內部消息指出，國防部已決定今年三軍五校畢典移回復興崗，明年再到陸官，往後則依此順序輪流舉行。