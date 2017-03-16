〈南部〉網路交易查稅 國稅局四月展開

2017-03-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網路賣家注意了！高雄國稅局將從四月一日起，展開網路交易查稅，全面查核網路交易營業人是否依規定辦理稅籍登記，及是否有短、漏報營業稅。

高雄國稅局指出，近年網路交易盛行，行動裝置和支付系統日趨普遍，個人或營業人大量從國外進口貨物，透過Facebook、LINE、App應用程式、各大網路交易平台等銷售貨物。

外界好奇網路逃漏稅怎麼查？國稅局透露，網路交易大都使用信用卡，並透過物流系統運送，國稅局設有專門小組，持續蒐集金流、物流及資訊流等相關資料。

三月底前為輔導期

高雄國稅局表示，三月底前為輔導期，網路交易營業人自動向稅捐機關補報，並補繳所漏稅款者，僅加計利息，相關漏報、短報的處罰則一律免罰。否則一經查獲，除追繳稅款外，將依加值型及非加值型營業稅法規定，處五倍以下罰鍰。

根據規定，網路賣家販售商品每月銷售額達八萬元、銷售勞務達四萬元的門檻，就必須辦理營業登記，並按查定課徵營業稅率一％繳納營業稅；若每月銷售額超過廿萬元，應開立統一發票，並繳納五％的營業稅。