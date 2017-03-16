〈南部〉研製水下潛航器 中山大與俄締盟

2017-03-16

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學的洋流發電技術獨步全球，海下探測技術也揚名國際，獲得曾發現「鐵達尼號」殘骸的俄羅斯科學院希爾紹夫海洋研究所重視，雙方昨簽訂合作協議，將針對水下潛航器研發製造、深海底床物搜尋與撈取等相關技術交流，俄方將派專家學者攜帶先進儀器來台授課指導，中山大學也會派師生前去取經。

這項合作案源自副校長陳陽益十年前參加國際研討會後所建立的情誼，他每年都到希爾紹夫海洋研究所（P.P. Shirshov）交流，去年九月參訪過程，主動提及簽訂合作協議計畫，立刻獲得友善回應。

校長鄭英耀強調，中山大學將在四年內投入二千萬元，進行大規模海下技術研究及學生培育計畫，包括洋流發電深海錨定、探勘新世代能源「甲烷水合物（可燃冰）」、台灣的海流變化監測及水下文化資產發掘等，都將成為台俄合作項目。

俄羅斯科學院 曾發現「鐵達尼號」殘骸

副校長陳陽益率領的研發團隊，擁有獨步全球的黑潮洋流發電技術；他指出，俄羅斯科學院具備頂尖的海下技術，擁有兩艘可潛入六千公尺深海底的「和平號」載人水下潛航器，能探索全世界九十八％的海洋底部，已發現德國戰艦「俾斯麥號」與「鐵達尼號」殘骸，更曾探索北極海床，成果深受國際注目。